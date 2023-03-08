يدرس الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك منح فرصة المشاركة لمحمود حمدي "الونش" المدافع العائد من الإصابة لكي يشارك في مباراة الفريق ضد إنبي.

ويرغب فيريرا في إعادة الونش تدريجياً للمشاركة مع الزمالك بعدما كان اللاعب قد عاد من فترة إصابة طويلة منذ بداية الموسم الجاري.

ورغم وجود الونش في قائمة مباراة الزمالك الماضية ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، التي فاز فيها الأبيض بثلاثية مقابل هدف، إلا أن فيريرا فضّل عدم الاعتماد عليه بسبب غيابه الطويل وافتقاد حساسية المباريات مع أهمية وقوة تلك المواجهة.

ويرغب المدير الفني في منح الفرصة للونش من أجل تجهيزه للمشاركة في مباراة شباب بلوزداد بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيات والتي تقام يوم 17 مارس الجاري على ملعب الأخير.

ويحتاج الزمالك للفوز على بلوزداد من أجل الارتقاء إلى وصافة ترتيب المجموعة الرابعة.