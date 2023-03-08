حكومة ليتوانيا تطالب بتمديد حالة الطوارئ فى المناطق المتاخمة لروسيا وبيلاروس

تتأهب ليتوانيا إلى تمديد حالة الطوارئ القائمة في مناطقها الحدودية مع روسيا وبيلاروس بسبب استمرار الصراع فى أوكرانيا.

وقالت حكومة ليتوانيا، عضو الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنه يجب استمرار تطبيق هذا الإجراء حتى الثاني من مايو المقبل، ولا يزال يتعين موافقة البرلمان على تجديد التمديد.

ومددت ليتوانيا حالة الطوارئ عدة مرات منذ فرضها فور بدء الحرب الروسية الأوكرانية، فى 24 فبراير الماضي.

وتتاخم ليتوانيا، عضو حلف شمال الأطلس "ناتو" جيب كالينينجراد الروسى، وأيضا بيلاروس حليفة موسكو، وتتبنى ليتوانيا، مع جارتيها الأخريين في منطقة البلطيق، إستونيا ولاتفيا، موقفا متشددا بشأن عمليات روسيا فى أوكرانيا.

وكانت الدول الثلاث تابعة للاتحاد السوفيتى السابق، وهى الآن أعضاء فى حلف شمال الأطلسي(ناتو).

وبعد فرض حالة الطوارئ على مستوى الدولة في البداية، تم قصرها حاليا على المناطق الحدودية وفى نقاط التفتيش الأخرى في المطارات ومحطات السكك الحديدية.

وتسمح إجراءات الطوارئ بإيقاف وتفتيش السيارات والأفراد فى المناطق الحدودية، وتعزيز الحماية الخاصة بالمشروعات الاستراتيجية والبنية التحتية.

وفرضت ليتوانيا حالة الطوارئ فى المنطقة الحدودية مع بيلاروس في نوفمبر عام 2021، بسبب تدفق آلاف المهاجرين الساعين لعبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى بطريقة غير مشروعة انطلاقا من هذه الجمهورية السوفيتية السابقة.