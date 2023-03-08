ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالبحيرة

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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" في البحيرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة تكوين 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة البحيرة- تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع والتصرف فيها عقب ذلك بالبيع لعملائهم "سيئ النية".

تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة بدوائر مراكز شرطة (إدكو، رشيد، أبو حمص) بالبحيرة.

وأكدوا ببيع السيارات ل3 عملاء لهم "سيئ النية" - لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بنطاق محافظتى "الإسكندرية، البحيرة" أمكن ضبطهم وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها، وأقر أحدهم بتغيير معالم إحدى السيارات لدى (فنى سيارات - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية "أمكن ضبطه").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.