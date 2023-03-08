قالت نجلاء القصري ابنة شقيق الفنان الراحل عبد الفتاح القصري، إن الراحل كان عظيما ومثّل قدوة للكثيرين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" عبر شاشة "ten"، اليوم الأربعاء: "عبدالفتاح القصري ميتكررش.. كان فنان جميل وخيِّر وأعماله كانت هادفة".

وأوضحت أن فن القصري كان راقيا وخاليا من الإسفاف، مشيرة إلى أن أعماله لا تزال عالقة مع الجمهور حتى الآن.

واختارت فيلمي (ابن حميدو والأستاذة فاطمة)، قالت إنها تحبهما كثيرا، متابعة: "لو شفت العملين دول 100 مرة واتعرضوا لازم أتفرج عليهم".

وأشارت إلى أن هذين الفيلمين كانا راقيين ويحملان هدفا ورسالة، وخاليين من الإسفاف، متابعة: "لو أطفال بيتفرجوا على الأفلام دي مفيش أي مشكلة.. لكن في حاجات بتتعرض دلوقتي فيها مبالغة في الإسفاف وكلام خارج".

وتحل اليوم ذكرى وفاة الفنان عبد الفتاح القصري، الذى ولد في 10 أبريل عام 1905، ورحل عن عالمنا في هذا اليوم (8 مارس) عام 1964 عن عمر يناهز 58 عاما.