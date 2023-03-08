أعلن الجيش الجزائري ضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و295 مهاجرا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 1 وحتى 7 مارس الجاري، من ضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط 58 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تقدر بأكثر من 600 كجم، فضلا عن ضبط أكثر من 168 ألف قرص مخدر.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ 15 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 295 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.