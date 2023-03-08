مدبولي: منح أفضلية للمستثمر الأجنبي عن طرح الشركات الكبيرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك كيانات عملاقة مثل البنوك وشركات التأمين وبعض الشركات الصناعية الكبيرة يتخطى حجم استثماراتها 400 مليون دولار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه عند طرح هذه الشركات سيتم منح أفضلية للمستثمر الاستراتيجي، كونه يعظِّم من قيمة هذا الأصل ويشارك في زيادة رأس المال ويضخ أصول الدولة.

وأشار إلى أنه من الممكن طرح جزء من هذه الشركات فيما بعد في البورصة للمواطنين المصريين، فيما ستكون هناك آليات مختلفة لبقية الشركات.

ولفت إلى أنه ستتم الاستعانة باستشاري طرح عالمي ليدير عملية طرح عدد من هذه الشركات الكبرى، لكون هؤلاء الاستشاريون لديهم القدر الأكبر من الاحترافية والقدرة على الوصول للأسواق العالمية.