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أعداد جريدة الشروق
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البيت الأبيض ينفي اتهامات الخارجية الصينية بالسعي للدخول في صراع معها

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 8 مارس 2023 - 11:07 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 مارس 2023 - 11:07 ص

 

نفى البيت الأبيض اتهامات الخارجية الصينية بأنها تسعى للدخول في صراع مع الصين، مؤكدا أن واشنطن لم تغير من نهجها ولا تنشد سوى المنافسة.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، أن واشنطن لا تسعى إلى الدخول في صراع مع الصين ولا ترى أي تغيير في العلاقات معها، مضيفة أن نهج الرئيس بايدن لم تغير نحو الصين والرئيس سيدافع دائما عن المصالح الأمريكية، ويرغب في الإبقاء على خطوط الاتصال مفتوحة.

وجاءت تصريحات البيت الأبيض ردا على تهديدات وزير الخارجية الصيني الجديد بأن ما وصفه بالنهج المشوه الذي تتبناه واشنطن تجاه بلاده سيؤدي حتما إلى الصراع المواجهة بين البلدين.

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