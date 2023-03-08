شهدت مدن بيلا ومطوبس والبرلس وسيدي غازي، عددا من الحملات التموينية، وإزالة التعديات، الإشغالات.

تابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز مطوبس، الحملات التموينية على المخابز بواسطة اللجنة المشكلة من كلا إيمان النحراوى، نائب رئيس مركز ومدينة، وأسامة لبيب، مفتش تموين مطوبس، والسيد الورداني، مفتش تموين مطوبس.

وأسفرت الحملات عن تحرير 7 حاضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار المتابعة المستمرة.

وتفقد جمال ساطور، رئيس مركز بيلا، الحملة المشتركة من الوحدة المحلية لمركز بيلا وإدارة التموين، اليوم الأربعاء، والتي أسفرت عن تحرير 7 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية، ما بين التلاعب في وزن الرغيف والتوقف أثناء مواعيد العمل الرسمية وعدم الإعلان، في نطاق مركز بيلا، بمشاركة أيمن غالي، نائب رئيس المركز والمدينة، ورؤساء القري، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، ومديري المكاتب التموينية بالقرى وتوابعها.

وأجرت الحملة التفتيش على المخابز فى مركز بيلا، وحررت 7 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وعدم الإعلان، والتوقف أثناء مواعيد العمل الرسمية، وأُحيلوا إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال النظافة العامة بنطاق المدينة، برفقته وائل عبد الحميد مجد، نائب النظافة والتجميل، مشددا على رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية والطريق العام، لرفع كفاءة أعمال النظافة اليومية ومحيط المدارس والمداخل والمخارج وطريق الكورنيش وطريق المقابر.

كما تابع أبو شريف، الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على المخابز والمجازر والمحلات التجارية، وذلك لتقديم أفضل خدمة للمواطن، وتوفير الدعم الكامل للمواطنين، لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة.

وتابع أحمد عيسي، رئيس مدينة سيدي غازي، منظومة النظافة العامة والاهتمام بجميع أحياء وشوارع مدينة سيدي غازي، ونفَّذ مجلس مدينة سيدي غازي، أعمال رفع للمخلفات وتجمعات القمامة من النقط الثابتة ومن الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة، وذلك استمرارًا لجهود رجال قسم النظافة بمدينة سيدي غازي بشأن تكثيف أعمال رفع المخلفات ومتابعة النظافة العامة اليومية.

وشهد نواب مدينة سيدي غازي، علاء الدين إبراهيم، ومحمد صلاح عبدالجليل، ومدير قسم النظافة ومدير الحملة، أعمال رفع تراكمات القمامة من جميع الشوارع الفرعية والرئيسية كل في نطاق الاحياء، والتوابع، وحسن سير وانتظام العمل بمدينة سيدي غازي وتوابعها.