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وزير الدفاع الأمريكي: الشراكة الدفاعية مع مصر ركيزة أساسية لالتزامتنا تجاه المنطقة

آية صلاح
نشر في: الأربعاء 8 مارس 2023 - 12:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 مارس 2023 - 12:30 م
أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أن الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة ومصر ركيزة أساسية لالتزامات بلاده تجاه منطقة الشرق الأوسط.

وكتب أوستن في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" فور وصوله القاهرة: "نسعى لتعزيز التنسيق مع مصر بشأن القضايا الرئيسية ومتابعة فرص تعميق شراكتنا الثنائية طويلة الأمد".

وتأتي زيارة أوستن إلى القاهرة في إطار جولة إقليمية أُعلن عنها مسبقا تشمل الأردن وإسرائيل أيضا، ولكنه زار العراق بشكل مفاجئ أمس، في زيارة وصفت بأنها "إثبات وجود وبقاء"، في البلد الذي تتصارع عليه قوى إقليمية ودولية.

وغرد أوستن عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أمس: "وصلت بغداد، أنا هنا لأعيد تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، بينما نتحرك نحو عراق أكثر أمنا واستقرارا وسيادة".

تأتي الزيارة قبل أيام من الذكرى العشرين للغزو الأمريكي للعراق، بينما تولى أوستن في وقت سابق منصب قائد للقوات الأمريكية في العراق، ورئيس القيادة المركزية للولايات المتحدة، التي شاركت في حربي الخليج الثانية والثالثة.

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