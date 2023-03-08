مصر تدين الانتهاكات الإسرائيلية: لا سلام دون إقامة دولة فلسطينية



قال سامح شكري وزير الخارجية، إن القضية الفلسطينية تظل هي القضية المركزية للعالم العربي.

وأضاف في كلمته في اجتماع وزراء الخارجية بجامعة الدول العربية في القاهرة، اليوم الأربعاء، أن مصر تتمسك بالسلام الشامل والعادل الذي لن يتحقق من دون إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن مصر ترفض وتدين كل الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل مسار التسوية وتضر بمستقبل عملية السلام، وتدفع الأوضاع في فلسطين المحتلة والمنطقة بأكملها للتأزم والاحتقان، ويشمل ذلك كل صور الاستيطان أو الاعتداءات أو انتهاك المقدسات أو اقتحامات المدن الفلسطينية وما يترتب عن ذلك من ضحايا في صفوف الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى مخرجات مؤتمر القدس الذي احتضنته جامعة الدول العربية في 12 فبراير الماضي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعدد من المسؤولين العرب والأجانب.

وأكّد أن مصر لم ولن تدخر جهدا في دعم صمود الشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له حاليا من ممارسات قمعية متزايدة وانتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان في تحدٍ لإرادة المجتمع الدولي والالتزامات والتعهدات التي سبق أن قبلت بها إسرائيل.