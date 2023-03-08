السعودية تعلن وصول حجم سوق الاتصالات والتقنية إلى 154 مليار ريال

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية، اليوم الأربعاء، وصول حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة إلى 154 مليار ريال (الدولار يساوي 75ر3 ريال) خلال عام 2022 لتحافظ على مكانتها بين الدول العشر الأولى على مستوى العالم.

وكشف محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عبدالله بن عامر السواحه، في كلمته خلال افتتاح منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2023"،المنعقد بالرياض اليوم أن "إجمالي الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية بلغ أكثر من 93 مليار ريال خلال السنوات الست الماضية"، مفيدًا "بأن هذا التوسع أدى إلى رفع جودة الخدمات المقدمة بشكل كبير، وذلك من خلال مضاعفة سرعات الإنترنت المتنقل إلى 11 ضعفا، حيث تجاوزت سرعته 181 ميجا بايت في الثانية، متجاوزا ضعف المتوسط العالمي، لتحافظ المملكة على مكانتها بين الدول العشر الأولى على مستوى العالم في سرعة الإنترنت المتنقل".

وذكر أن نسبة تغطية الجيل الخامس في المملكة وصلت إلى 53%، فيما تجاوزت النسبة أكثر من 94% في مدينة الرياض.