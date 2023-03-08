رئيس مجلس النواب الجزائري: الجيش جاهز لردع الأطماع التوسعية للنظام المغربي

شدد إبراهيم بوغالي، رئيس مجلس النواب الجزائري (المجلس الشعبي الوطني)، اليوم الأربعاء، على جاهزية الجيش الجزائري لردع أية أطماع توسعية لنظام "المخزن" المغربي.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن بوغالي قوله اليوم عقب تصويت مجلس النواب على ثلاثة مشاريع: "في الوقت الذي تعمل فيه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية على تعزيز الاستقرار على المستوى الجهوي والقاري والدولي لاستتباب السلم وإنعاش التنمية وبعث الأمل، يحاول النظام المخزني (النظام في المغرب) كعادته التشويش على بلادنا وتسويق أطماعه التوسعية".



وأضاف: "ومن هذا المنبر نقول له بأن الجزائر مسيجة بدماء الشهداء وعصية على المتآمرين وأعوانهم؛ حتى وإن كانت عقيدتنا العسكرية مبنية على الدفاع فإننا لا نسمح بالمساس بأي ذرة من ترابنا فحدودنا دفعنا من أجلها ثمنا باهظا وجيشنا سليل جيش التحرير على جاهزية تامة للردع وحماية حدودنا".



وأكد بوغالي أن الجزائر ستبقى وفية لمبادئها القائمة على ترقية السلم والسلام ومتطلعة لإشاعة الأمن والأمان بين الشعوب.



يشار إلى أن الجزائر قررت نهاية أغسطس 2021، قطع علاقاتها مع المغرب، على خلفية ما تسميه قيام "الرباط بأعمال عدائية ضدها".