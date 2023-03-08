تظاهر الآلاف من النساء في مختلف أنحاء باكستان، اليوم الأربعاء، في تحد للمتشددين الدينيين للمطالبة بحقوق متساوية.

وتم تنظيم المسيرات في كل المدن الكبرى حيث رفع المئات من النساء والرجال والأطفال لافتات تحمل شعارات ضد التحرش الجنسي ونقص فرص النساء والظلم.

واستخدمت الشرطة الهراوات في العاصمة لتفريق المشاركين في مسيرة النساء.

كما شاركت مجموعة من النساء الأفغانيات في المسيرات في العاصمة لدعم حقوق النساء في أفغانستان.

يذكر أن أفغانستان منعت النساء من التعليم الجامعي والعمل لدى المنظمات غير الحكومية، ومن استخدام الصالات الرياضية، والمتزهات الترفيهية، ومن السفر أكثر من 70 كيلومترا (43 ميلا) بدون مرافقة من الذكور.

وقالت الناشطة الحقوقية ايمان مازاري إنه يتم حرمان النساء من حقوقهن في كل يوم في باكستان.

وأَضافت مازاري "الوصول إلى العدالة والحق في الميراث والحق في الحب والحق في الزواج ممن تحب والحق في الرفض، كلها حقوق تُحرم منها النساء يوميا".

من جهتها، قالت امراة باكستانية تدعى ناتاليا كمال "حقيقة أنه غير مسموح لنا بالتعبير عن أنفسنا بالطريقة التي نريدها تظهر التمييز ضد النساء في المجتمع الباكستاني"، مشيرة إلى اقتراحات السلطات المحلية بتغيير الشعارات المرتبطة بالمسيرة.