مدبولي: إعداد برامج بتمويل ميسر تستهدف الشركات الناشئة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماعات عُقدت مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك لإعداد برامج بتمويل ميسر، يستهدف الشركات الناشئة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذه الفئة ستكون مستهدفة في الفترة المقبلة ضمن جهود الدولة لتشجيع الشباب في هذا الصدد.

وتحدث عن السياسة الضريبية المصرية التي تقوم على الاستقرار، موضحا أن أي مستثمر يدخل للسوق يكون مطئمنا بأن هناك ثباتا في أسلوب المعاملة الضريبية.

ولفت إلى أن أحد القوانين التي نوقشت خلال اجتماع مجلس الوزراء يخص تيسيرات ضريبية تشجع لمزيد من الاستثمارات تنفيذا لما طلبته الشركات سواء المصرية أو الأجنبية.