 الوطني الفلسطيني يشيد بقرار برلمان جنوب إفريقيا خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الوطني الفلسطيني يشيد بقرار برلمان جنوب إفريقيا خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل

رام الله - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 8 مارس 2023 - 9:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 مارس 2023 - 9:55 ص
أشاد ‏المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بقرار برلمان جنوب إفريقيا بتخفيض مُستوى التمثيل الدبلوماسي لدى دولة الاحتلال الفاشية، ردا على الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وقال روحي فتوح رئيس المجلس، في بيان صحفي، إن عزل الاحتلال على المستوى الدولي يعتبر خطوة مهمة ورسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من الاحتلال والفاشيّة وسياسة الفصل العنصري.

وأضاف أن جنوب إفريقيا هي رمز من رموز الحرية والانتصار على العنصرية التي عانى منها شعبها لسنوات طويلة.

وأعرب فتوح عن شكره لكل الأحزاب التي قدمت ودعمت القرار، حزب الحرية الوطني الجنوب إفريقي الذي قدم مشروع القرار، وحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، وجميع أعضاء البرلمان الذين صوتوا لصالح القرار، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي تربطه علاقات صداقة على المستويين الرسمي والشعبي مع أبناء مانديلا رمز الحرية والكفاح وهزيمة العنصرية.

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