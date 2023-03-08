 مندوب روسيا في منظمة التجارة العالمية يتهم أوروبا وأمريكا بتجاهل قواعد التجارة الدولية - بوابة الشروق
الأربعاء 8 مارس 2023 4:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

مندوب روسيا في منظمة التجارة العالمية يتهم أوروبا وأمريكا بتجاهل قواعد التجارة الدولية

جنيف (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 8 مارس 2023 - 3:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 مارس 2023 - 3:58 م

انتقد مندوب روسيا في منظمة التجارة العالمية أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى بالتجاهل" الصارخ" لقواعد التجارة الدولية.

ووفقا لنسخة من كلمة المندوب الروسي دميتري لياكيشيف خلال اجتماع المنظمة في جنيف هذا الأسبوع، حصلت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، فإنه انتقد القيود" غير القانونية وغير المبررة" التي يفرضها الائتلاف على روسيا.

وأضاف أن إجراءات القمع ألحقت" ضررا كبيرا و لا يمكن إصلاحه على الاقتصاد العالمي من خلال إحداث أزمات في مجال الطاقة والاقتصاد والغذاء عالميا والتسبب في تفاقمها".

في المقابل، قالت دول مثل أمريكا وأوكرانيا إن الغزو الروسي هو السبب الرئيسي لاضطراب الأسواق العالمية، حيث قالوا إنه يمكن حل الأزمات في حال أوقفت موسكو الأعمال العدائية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك