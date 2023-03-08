زيلينسكي: الاستيلاء على باخموت سيفتح الطريق أمام القوات الروسية إلى شرق أوكرانيا



قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه إذا تمكن الروس من بسط السيطرة على باخموت، فإن ذلك "سيفتح الطريق" أمام القوات الروسية إلى مدن رئيسية أخرى في شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، "هذا أمر تكتيكي بالنسبة لنا، ونحن ندرك أنه بعد باخموت يمكنهم الذهاب إلى أبعد من ذلك. يمكنهم الذهاب إلى كراماتورسك، ويمكنهم الذهاب إلى سلوفيانسك، وسيكون الطريق مفتوحا للروس بعد باخموت إلى مدن أخرى في أوكرانيا، في اتجاه دونيتسك."، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأشار زيلينسكي إلى أن دوافع أوكرانيا للحفاظ على المدينة "مختلفة للغاية" عن أهداف روسيا.

وقال زيلينسكي "نحن ندرك ما تريد روسيا تحقيقه هناك. روسيا بحاجة إلى تحقيق بعض الانتصار– حتي وإن كان ضئيلا - من خلال تدمير كل شيء في باخموت، وقتل كل المدنيين هناك".

وأكد زيلينسكي على أنه من الضروري "التفكير في شعبنا أولا، ولا ينبغي أن يُحاصر أحد - هذا أمر مهم للغاية".

وقال زيلينسكي "يرى الجيش الأوكراني أنه يتعين علينا أن نظل أقوياء هناك (في باخموت) على الرغم من حقيقة أن روسيا دمرت المدينة بأكملها وكل شيء هناك".

وقال زيلينسكي، تعليقا على مقطع مصور يظهر قيام القوات الروسية بإعدام جندي أوكراني لقوله (المجد لأوكرانيا!) "إن هذا يدل على "موقف الروس تجاه أسرى الحرب".

وأوضح زيلينسكي "أنه ليس لديهم أي قوانين حرب أو قانون دولي أو أي اتفاقيات ولا يحترمون أي شيء."

وأضاف زيلينسكي "هذا هو وجه هذه الحرب. هذا هو وجه الاتحاد الروسي."