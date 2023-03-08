الإعلام الروسي: المالية الأمريكية تعلن شطب 4 شركات روسية من قوائم العقوبات

أعلنت وزارة المالية الأمريكية، شطب عدد من الشركات التابعة لمصرف "سبيربنك" الروسي من قوائم العقوبات.



ووفقا لوثيقة نشرتها الخارجية الأمريكية، وأوردتها قناة"آر تي عربية" ووكالة "تاس" الروسيتان، اليوم الأربعاء، تم شطب إجمالي 4 شركات تابعة للبنك الروسي من قوائم العقوبات.



ويذكر أن جميع الشركات التي تم رفع العقوبات عنها، مسجلة في كازاخستان.



ويعاني مصرف "سبير بنك" الروسي، من العقوبات الأمريكية التي تم فرضها منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا 24 فبراير 2022.



وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع حكومي مع رئيس مصرف "سبيربنك" جيرمان جريف، بأن استقرار المصرف يعد مؤشرا قويا، وإشارة جيدة للاقتصاد وعملاء البنك.



وقال بوتين: "من المهم أن يدرك الاقتصاد وعملاء البنك أن سبيربنك يشعر بالاستقرار. هذه إشارة جيدة للاقتصاد بأكمله، ولعدد كبير من المواطنين الذين يتعاملون مع البنك".



وأشار إلى أن "سبيربنك" قد اجتاز بنجاح الفترة الصعبة المرتبطة بالعقوبات التي تم فرضها على روسيا مؤخرا، والآن استعاد "لياقته" بالكامل تقريبا.