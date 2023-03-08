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خبير إعلام رقمي : شات جي بي تي أحدث ثورة في الدردشة مع روبوت

خالد حسام الدين
نشر في: الأربعاء 8 مارس 2023 - 4:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 مارس 2023 - 4:57 ص

أكد خالد البرماوي، خبير الإعلام الرقمي، أن "شات جي بي تي" بدأ في نوفمبر 2022، ومن الممكن أن يصنع محتوى ويصحح المعلومات، إلا أن هناك تخوفا من استخدام التطبيق في التعليم، مشددًا على أن هناك بعض الجامعات التي تمنع الدردشة في التعليم بسبب بعض الممارسات. 

وأضاف "البرماوي"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا التطبيق أسرع تكنولوجيا وصلت لمليون مستخدم على مستوى العالم، وهذا يكشف مدى الإقبال على التعامل معه، منوهًا بأنه وصل للمليون بعد 5 أيام فقط.

وأوضح أن فكرة الدردشة مع روبوت ليست وليدة اللحظة، إلا أن تطبيق "شات جي بي تي" هو أحدث ثورة في الفكرة.

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