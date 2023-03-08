تعليم الوادي الجديد: عقد ندوة عن المودة والرحمة ومخاطر الإنترنت

أكد المهندس سيد عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، عقد ندوة توعوية تثقيفية لطالبات مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بالخارجة، بعنوان: "المودة والرحمة ومخاطر الإنترنت"، وفقا للتعاون المشترك بين قطاع تعليم المحافظة، وفرع المجلس القومي للمرأة، بالتنسيق مع إدارة الاتصال السياسي بالمديرية.

وقال إن الندوة تضمنت مناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة منها الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي، ومدى حدود الصداقة بين الطالبات، ودور الأسرة في توعية الأبناء، واحترام العادات والتقاليد، ودور المدرسة في تنشئة الأبناء، والتواصل المستمر بين المدرسة والأسرة.

وأضاف أن الندوة تمت بحضور الدكتور عمر عبد الكريم مدير عام منطقة الوعظ بالأزهر الشريف، ونادية عزمي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ووسط تفاعل إيجابي الطالبات، بجانب الرد على مجموعة من الأسئلة الهامة، والنصح والإرشاد من المختصين.