 الجيش الجزائري ينفذ تدريبا عسكريا بالذخيرة الحية بجنوبي البلاد - بوابة الشروق
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الجيش الجزائري ينفذ تدريبا عسكريا بالذخيرة الحية بجنوبي البلاد


نشر في: الأربعاء 8 مارس 2023 - 8:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 مارس 2023 - 8:27 ص

نفذ الجيش الجزائري، اليوم /الثلاثاء/ تدريبا عسكريا تكتيكيًا بالذخيرة الحية بالمنطقة العسكرية الرابعة بجنوبي البلاد.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، أشرف رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، بالقطاع العملياتي جنوب شرقي ولاية جانت (جنوبي الجزائر) على تنفيذ تدريب تكتيكي بالذخيرة الحية، والذي يهدف إلى اختبار "الجاهزية القتالية لوحدات القطاع العملياتي لجانت ومدى قدرتها على تنفيذ المهام القتالية المحتملة".
وأضاف البيان أن التدريب شمل التحكم في العتاد القتالي ومنظومات الأسلحة الحديثة، وكذلك "تدريب القادة والأركان على التحضير للقيام بالدفاع، بالإضافة إلى تطوير معارفهم في مجال التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ، ووضعهم في جو المعركة الحقيقية".
ونوه البيان إلى أن رئيس أركان الجيش الجزائري تابع عن كثب مختلف الأعمال القتالية التي نفذتها الوحدات البرية والجوية، حيث اتسمت "باحترافية كبيرة في جميع المراحل, وبأداء تكتيكي وعملياتي عالي المستوى".


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