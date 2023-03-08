دول بمجلس حقوق الإنسان يؤكّدون الالتزام بضمان العدالة في انفجار مرفأ بيروت

أكّد بيان مشترك صادر عن مجموعة من الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التزام العالم بضمان العدالة في انفجار مرفأ بيروت، ودعا السلطات اللبنانية لإجراء تحقيق سريع ومستقل وذي مصداقية في الحادث.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية آية مجذوب تعقيبا على البيان الذي ألقته أستراليا أمام مجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء "إن البيان المشترك الصادر عن مجموعة من الدول في مجلس حقوق الإنسان اليوم يؤكد التزام العالم بضمان العدالة في انفجار مرفأ بيروت المدمر".

ووقعت 38 دولة على الأقل اليوم على بيان مشترك في الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، أعربت فيه "عن قلقها إزاء تأخر لبنان في التحقيق في انفجار بيروت"، بحسب البيان الصادر عن منظمة العفو الدولية.

وحثت السلطات اللبنانية على "التقيد بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الاستقلال والنزاهة الكاملين للقضاء اللبناني في القانون والممارسة".

يذكر أن المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار كان قد قرّر استئناف تحقيقاته في قضية الانفجار في يناير الماضي، بعد توقفها لأكثر من سنة، وادعى على 8 أشخاص جدد، مبرراً عودته بالاستناد إلى مواد قانونية لا تجيز ردّه.