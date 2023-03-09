بقرة حلوب تقتنص لقب أجمل بقرة في ساحل بحر الشمال بألمانيا

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شاركت حوالي 100 بقرة بمنطقة ساحل بحر الشمال في ألمانيا، في مسابقة إقليمية وعرض للماشية للفوز بلقب "أجمل بقرة".

ونالت بقرة، تبلغ من العمر أربع سنوات ونصف، وتحمل اسم "زد آر إنديا"، وتعيش في مزرعة بقرية بيروميرفين، تاج "ملكة جمال شرق فريزيا" أمام حشد من 2500 شخص، وفقا للرابطة المحلية لمربيي الماشية.

وقيم الحكام في المسابقة البنية الجسدية والمشية والضروع وإنتاج الحليب لكل بقرة. وفازت "إنديا" باللقب بعدما كانت أكثر بقرة أبهرت الحكام في كل الفئات.

وتعتبر مسابقة "ملكة جمال شرق فريزيا" السنوية عرضا فعالية مهمة للمربين الذين يمكنهم الإعلان عن أبقارهم وعجولهم بأداء ناجح.