زعيم أغلبية النواب يفتتح معارض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بنجع حمادي

افتتح المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام معارض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمركز نجع حمادي والذي تنفذه أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة قنا وذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا.

وأعلن المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب عن قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح ٧ أطنان من السكر والأرز بأسعار مخفضة للمواطنين بنجع حمادي مشيدا بجهود أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي نجحت في توفير كافة السلع الأساسية والضرورية بأسعار تنافسية ومخفضة للغاية تصل في بعضها ل ٥٠% وهو ما لمسناه في الإقبال الكبير علي المعرض منذ اللحظة الأولي لافتتاحه.

ومن جانبه قال محمود عرفات أمين شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقنا أنه تم طرح ٥٠ طنا من المواد الغذائية الأساسية والضرورية كمرحلة أولى بأسعار تصل نسبه التخفيضات فيها من ٤٠% إلي ٥٠ % وأن المعرض سيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك وذلك دعما لجهود الدولة والحزب في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية ومجابهة غلاء الأسعار

ومن جانبه أوضح نان نصر الله المشرف على تنفيذ المعرض الأمين المساعد لأمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه تم طرح ١٠ أطنان من السكر و١٠ أطنان من الأرز و١٥ طنا من زيوت الطعام بأنواعها بجانب طرح ١٥ طنا من المواد الغذائية متنوعة كالجبن الأبيض والشاي والمنظفات مؤكدا علي أنه قد تم دعم المعرض والتخفيضات علي كافة السلع فيه بمبلغ ٣٠٠ ألف جنيه دعما للمواطنين والتخفيف من علي كاهلهم وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام .