ملك هولندا في اليوم العالمي للمرأة: الرجال أفسدوا الأمور

وجه ملك هولندا فيليم- ألكساندر رسالة نسوية واضحة، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وحث النساء على عدم محاكاة الرجال وهن يضعن بصماتهن في العالم.

وقال الملك -55 عاما، في براتيسلافا خلال زيارة لسلوفاكيا بصحبة الملكة ماكسيما، إن الرجال "أفسدوا الأمور" على مدار آلاف السنين الماضية.

ودعا الملك النساء، في حديثه أمام مجموعة من الشباب عن المساواة بين الجنسين، إلى استغلال مواهبهن وعدم "محاكاة" الرجال، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إيه إن بي" الهولندية.

وأشار إلى أن المجتمع الحديث يحتاج إلى ازدهار جميع المواهب الفريدة والتنوع والقوة.

يشار إلى أن الملك فيليم- ألكساندر محاط بالنساء فقط في منزله، وهن قرينته ماكسيما - 51 عاما، وبناته أماليا - 19 عاما، وأليكسيا - 17 عاما، وأريان - 15 عاما.

وشجعت ماكسيما أيضا الفتيات اللاتي التقت بهن في سلوفاكيا على التحلي بالثقة بالنفس خلال لقائهن.

وتحدثت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا بدورها عن تجاربها السلبية في السياسة كامرأة، وقالت: "اضطررت خلال حملتي الانتخابية إلى مواجهة تعليق مثل: النساء مكانهن المطبخ، لا السياسة. إنه عالم الرجال. اعتقد أن التنوع صحي وضروري، في السياسة أيضا".