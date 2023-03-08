مدير معهد البحوث بجامعة الدول العربية: العالم يسعى لبناء نظام دولي جديد

صرح المدير العام لمعهد البحوث والدراسات العربية بجامعة الدول العربية الدكتور محمد كمال، أن العالم يسعى لبناء نظام دولي جديد لأن النظام الدولي الحالي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد معبراً عن العالم الذي نعيش فيه الآن.

وأكد كمال، خلال مشاركته في ندوة "واقع وآفاق الشراكة الإستراتيجية الصينية العربية في العصر الجديد"، أنه ليس من مصلحة الصين والعرب وأى دولة في العالم العودة للتنافس بين الكيانات الكبرى ولا يجب وضع العالم في الاختيار بين القوى الكبرى بل يجب أن يكون للدول حق الاختيار.

وأضاف أن القمة العربية الصينية الأخيرة أبرزت رفضها لفكرة من ليس حليفي فهو عدوى وترفض الحرب الباردة.

وتابع أن تسييس العلاقات الاقتصادية والتكنولوجيا ليس من مصلحة أحد، فنمو الصين وتقدمها يجب النظر إليه على أنه فرصة يجب أن يستفيد منها الجميع.

وأشار إلى أن الدول العربية ترفض الانحياز إلى أطراف الصراع الروسي الأوكراني وتدعو إلى التوصل إلى حل سلمي لإنهاء الأزمة.

واختتم حديثه قائلا، إن الدول العربية ترغب في الاحتفاظ بحرية الاختيار في التعامل مع القوى الكبرى، مضيفا أن تصعيد التنافس بين القوى الكبرى ليس في مصلحة العالم.