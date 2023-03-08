البحرين ترسل دفعة ثانية من المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الزلزال في تركيا

أرسلت قوة دفاع البحرين اليوم الأربعاء دفعة ثانية من المساعدات الإنسانية إلى تركيا، محملة بمواد إغاثية وأجهزة طبية وخيم إيوائية ومساعدات غذائية ولوجستية، وذلك تنفيذا لتوجيهات العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتقديم الدعم اللازم ومساندة الأشقاء المتضررين في سوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر.



وأوضحت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن هذه الدفعة الإغاثية تأتي بالتنسيق مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، للقيام بعملية تسليمها وتوزيعها للمتضررين، ‏سعيا في التخفيف من معاناتهم جراء آثار الزلزال الذي خلف دماراً تسبب في أضرار وخسائر في الأرواح والممتلكات، مؤكدة استمرار الجسر الجوي بإرسال المساعدات عبر الرحلات الجوية على مدى عدة أيام.