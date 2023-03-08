منظمة التعاون الإسلامي تدين الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، وأدت إلى سقوط 6 شهداء وعدد من الجرحى الفلسطينيين، واستمرار أعمال العنف والترهيب التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون في بلدة حوارة الفلسطينية.

وحمّلت المنظمة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء- الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار جرائمه واعتداءاته التي من شأنها زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مطالبة في الوقت نفسه الأطراف الدولية الفاعلة بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.