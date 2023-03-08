مدير مكتبة الإسكندرية: هناك قيود على حركة المرأة بسبب بعض القيم الثقافية الجامدة

قال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن هناك قيود على حركة المرأة بسبب طبيعة بعض القيم الثقافية الجامدة التي تحد من نشاط المرأة، مما يؤدي إلى تهميشها والحد من دورها.

وأكد زايد خلال افتتاح مؤتمر "المرأة والبيئة المستدامة" الذى نظمه مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء، أن المرأة تلعب الآن أدوارًا متعددة في المنزل والعمل والمجتمع، وتفرض عليها أعباء أكثر من الرجل، متابعا أن المسئولية الكبيرة التي تتولاها تجعل لها دورًا كبيرًا فيما يخص قضية البيئة، من خلال التنشئة الاجتماعية وتكوين الوعي البيئي.

ورأي زايد أن هناك أعباء كثيرة ملقاة على عاتق المرأة، ومن هنا تأتي أهمية تعزيز مفهوم الشراكة وتوزيع المسئوليات على كافة أفراد الأسرة وهو ما يؤدي لمفهوم المساواة.

قالت جيلان المسيري؛ نائبة ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، يجب مساندة النساء ودعم قدراتهن في المجتمعات الريفية للتكيف مع قضية تغير المناخ، وضمان وصول المرأة للخدمات الصحية والحماية الاجتماعية، وأن يكون لهن دور في صنع القرار الخاص بمشكلات البيئة.

ورأت قضية البيئة تعد من أهم القضايا التي تبرز عدم المساواة بين الجنسين بسبب تغير المناخ، فالنساء هم أكثر عرضة للمشاكل الناتجة عن نغير المناخ بسبب قلة مصادر الدخل وارتفاع نسبة المشاركة في قطاع الزراعة الذي يتأثر بتغير المناخ بشكل مباشر، إلى جانب قلة الوصول للفرص ومحدودية رأس المال الاجتماعي ومحدودية صوت النساء في صنع القرار.

كما شددت المسيرى على أهمية سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، والاستثمار في التعليم وتنمية المهارات للوصول المتكامل للمعرفة.

من جانبه، قال توماس شما، الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية، إن تحسين أوضاع المرأة ينعكس على تطور الدول، متابعا إن وضع المرأة وموقفها يختلف في الدول المتطورة عن غيرها، لافتا أنه لاحظ تقدم وتطور ملحوظ في أوضاع المرأة المصرية في العشرين عامًا الماضية.

وألقى صلاح ماجد مدير المنطقة الرابعة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كلمة باسل رحمي؛ الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أكد فيها على توافق أهداف مكتبة الإسكندرية والجهاز الساعية لرفع وهي المجتمع بمساعي التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودور المرأة في تطوير النشاط الاقتصادي والوعي البيئي.