الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 9 أفراد و3 كيانات من بينهم وزيران بالحكومة المؤقتة الأفغانية

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء فرض عقوبات على تسعة أفراد وثلاثة كيانات، من بينهم اثنان من الوزراء بحكومة طالبان، الذين يزعم أنهم متهمون بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف المجلس أن القائمين بأعمال وزيري التعليم العالي ندى محمد نديم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محمد خالد حنفي ، اللذين يقفان وراء المراسيم بحظر التحاق النساء بالتعليم العالي والممارسات التي يتم فيها الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة ، من بين الأفراد التسعة الذين فرضت عليهم عقوبات.

يأتي الإعلان الصادر أمس الثلاثاء، قبل الثامن من مارس، الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة. وبينما كان يعلن عن قائمة العقوبات، ذكر جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي ، أن الوقت قد حان للانتقال من الأقوال إلى الأفعال، ومعاقبة هؤلاء الأفراد، الذين يضطهدون النساء، أينما كانوا.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن "الأفراد والكيانات في القائمة، سيخضعون الآن لتجميد للأرصدة في التكتل وسيخضعون لحظر السفر إليه. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي، من توفير الأموال، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، لهؤلاء المدرجين في القائمة".