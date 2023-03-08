جروندبرج: للنساء اليمنيات الحق في تشكيل مستقبلهن

حث المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، أطراف الصراع في اليمن على ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في صنع القرار ضمن الوفود التفاوضية.

وقال جروندبرج، في بيان اليوم الأربعاء، إن المرأة اليمنية تظل مصدرا للإلهام كل يوم في دفاعها عن حقوقها وحقوق أسرتها ومجتمعها وبلادها، رغم الحرب، وعدم المساواة في الحصول على التعليم والفرص الاقتصادية، والقيود المفروضة على حرية التنقل، وفقدان الدخل والأحباء.

وأوضح أن للنساء الحق في تشكيل مستقبلهن، مؤكدا أنه ما زال ملتزما بمناصرة حقوق النساء وأولوياتهن في جميع مراحل العملية السياسية.

ويأتي هذا بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الثامن من شهر مارس في كل عام.