أبو الغيط: لا رؤية واضحة لكيفية التعامل مع الملف السوري في إطار الجامعة العربية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «موضوع سوريا حظي بنقاش في الجلسة التشاورية لاجتماع وزراء الخارجية العرب».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب، مساء الأربعاء، أن «بعض الدول الأعضاء تحدثت بمواقف واضحة من حيث الوضعية في سوريا».

وأكمل: «بصفة عامة أستطيع أن أقول بقدر كبير من الثقة، أنه لا يوجد حتى اللحظة خارطة طريق أو وضوح رؤية فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الملف السوري في إطار الجامعة».

وأوضح أن حديث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في جلسة المشاورات، تطرق إلى مفاهيم الأردن ورغبته حول وجود لجنة للتعامل مع الوضع السوري.

واستطرد: «بالنسبة للإطار العام، لم يكن هناك توافق عربي ولا معارضة، لم يعترض أحدًا على الطرح الأردني، وجميع الموجودين استمعوا له».

وانعقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة رقم (159) لمجلس الجامعة العربية على المستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع بنوداً تتعلق بالقضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها فلسطين واليمن وسوريا والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية والعلاقات العربية الإفريقية والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.