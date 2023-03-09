أمين عام الناتو: القوات الروسية قد تستولي على باخموت خلال أيام

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي(الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، إن مدينة باخموت الأوكرانية، قد تسقط في أيدي القوات الروسية خلال الأيام المقبلة.



وقال ستولتنبرج - في مؤتمر صحفي قبل اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "خلال الأسابيع والأشهر الماضية، شهدنا قتالًا شرسًا في باخموت وما حولها، وما نراه هو أن روسيا تُقحم المزيد والمزيد من القوات وما تفتقر إليه روسيا من حيث الجودة، تحاول تعويضه بالكم".



وأضاف "لقد تكبدوا خسائر كبيرة، لكن في الوقت نفسه، لا يمكننا استبعاد احتمال سقوط باخموت في نهاية المطاف في الأيام المقبلة".



وقال ستولتنبرج إن السيطرة على المنطقة لن تكون "نقطة تحول" في الحرب، لكنها تذكير للحلفاء بأنه لا ينبغي لهم "الاستهانة" بروسيا.



وأشار إلى أن أعضاء الناتو يجب أن يواصلوا دعم أوكرانيا، وأن عليهم التركيز على زيادة مخزونات الذخيرة، قائلاً إنه يرحب بأعضاء الناتو الذين وقعوا عقودًا جديدة مع صناعة الدفاع لمعالجة أية مشكلات تتعلق بالذخيرة.



وتابع: "هذه قضية عالجها حلفاء الناتو لبعض الوقت، ونحن الآن بصدد الاتفاق على مبادئ توجيهية جديدة، ومتطلبات جديدة لمخزونات الذخيرة، لضمان أن كلانا قادر على تجديد مخزوناتنا، ولكن أيضًا على الاستمرار في تقديم الدعم لأوكرانيا".