واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن فرضت، اليوم الأربعاء، حزمة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران، بموجب بنود تستهدف انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.

وبحسب ما نشره موقع «الشرق» للأخبار، فرضت واشنطن عقوبات على 3 شركات إيرانية وقياداتها؛ بسبب مساعدة قوات إنفاذ القانون الإيرانية على «القمع العنيف»، ومسؤولين كبيرين بالسجون الإيرانية لارتكاب انتهاكات حقوقية بحق نساء وفتيات.

وأكد البيت الأبيض ضرورة ألّا تمر الانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان دون عقاب، مرحبا بدعوة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي لإجراء تحقيق من الأمم المتحدة في الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإيرانية بحق المحتجين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن «النظام الإيراني له تاريخ طويل في هذه الممارسات لخنق المعارضة وفرض السيطرة، حيث يظهر القمع العنيف للاحتجاجات أن الإدارة السياسية تخشى شعبها ويجب ألا تمر انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها دون عواقب».

وأشارت إلى «وقوف بلادها إلى جانب شركائها وحلفائها في جميع أنحاء العالم، وستواصل السعي إلى محاسبة أي شخص متورط في هذه الانتهاكات».