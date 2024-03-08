سلاح الجو الألماني يخوض لأول مرة تدريبا مشتركا مع الهند

من المقرر أن يخوض سلاح الجو الألماني مع نظيريه الإسباني والفرنسي، لأول مرة، تدريبا مشتركا في الهند، وذلك حسبما أعلن متحدث باسم سلاح الجو الألماني.

وأوضح المتحدث أن المناورة "تارانج شاكتي المرحلة 1" ستجري من 6 إلى 14 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن لدى ألمانيا وأوروبا اهتمام كبير بالتعاون بشكل أوثق مع أكبر دولة ديمقراطية في العالم من حيث عدد السكان.

وتشير تقديرات مراقبين إلى أن المناورة تأتي على خلفية السلوك التوسعي للصين.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الصين وجارتها الهند تشهد توترا لأسباب، من بينها نزاعات حدودية.

يذكر أن ألمانيا مهتمة أيضا باتفاق غواصات محتمل بمليارات اليورو مع الهند حيث تبحث الحكومة في نيودلهي في الوقت الراهن عن شريك تتعاون معه في إنتاج الغواصات التقليدية محليا في الهند مع نقل الخبرة التقنية إلى الهند.

وتعكف نيودلهي حاليا على تقييم مقترحين أحدهما يتعلق بتعاون ألماني-هندي والآخر يتعلق بتعاون إسباني-هندي