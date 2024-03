أرتيتا مدرب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي

توج ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، بجائزة مدرب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي.

وأعلن الحساب الرسمي للبريميرليج على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» فوز أرتيتا بجائزة مدرب شهر فبراير، قائلًا:" شهر ممتاز في البريميرليج للمدفعجية، ميكيل أرتيتا هو مدرب شهر فبراير".

وتفوق أرتيتا على الثنائي يورجن كلوب، مدرب ليفربول، وجوارديولا، مدرب السيتي، في سبيل فوزه بالجائزة، بعدما قاد المدفعجية لتحقيق الفوز في 4 مباريات بالعلامة الكاملة خلال فبراير.

ويتواجد أرسنال في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة خلف ليفربول المتصدر صاحب الـ63 نقطة، ومانشستر سيتي الوصيف صاحب الـ62 نقطة.

Arsenal were on fire in front of goal in February 🔥 pic.twitter.com/g2xJSkbZ3Y