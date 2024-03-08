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نائب المستشار الألماني يطالب بتحرير التجارة في خطاب بجامعة كولومبيا في نيويورك

د ب أ
نشر في: الجمعة 8 مارس 2024 - 10:54 م | آخر تحديث: الجمعة 8 مارس 2024 - 10:54 م

دعا روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى توافر المزيد من الكفاءات لحل المشكلات في السياسة مستخدما في هذه الدعوة عبارات واضحة بشكل غير معتاد.

يذكر أن هابيك المنتمي إلى حزب الخضر، يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد، وهو يقوم حاليا بزيارة للولايات المتحدة.

وفي خطابه الذي ألقاه أمام طلاب في جامعة كولومبيا في نيويورك، قال هابيك: "حلوا المشكلات اللعينة"، لافتا إلى أنه لا ينبغي للساسة أن ينقلوا المشكلات إلى الجيل القادم.

وأعرب هابيك عن اعتقاده بضرورة تغيير التفكير في ظل عالم آخذ في التغيير، وقال: "السياسة لا تعني أن نكرر ما كنا نعتبره صحيحا منذ 30 عاما، بل أن نتعامل مع الواقع كما هو وكما نجده".

وتناول هابيك في خطابه سياسة التجارة والتحول إلى اقتصادات أكثر صداقة للمناخ، ودعا الوزير الألماني إلى تحرير التجارة، وقال إن وعد العولمة بتحقيق الرخاء لعدد أكبر من الناس، تحقق.

ورأى هابيك، أنه ربما تكون هناك صلة بين نجاح العولمة وتراجع الديمقراطيات في العالم، مشيرا إلى أن هذا هو السبب في الحاجة إلى تحقيق إجماع جديد.


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