فرومس: المساواة في الرواتب بين الرجال والسيدات «أمر غير واقعي»

تعتقد ميرل فرومس، حارسة مرمى المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات، أن المساواة في الرواتب بين السيدات والرجال في كرة القدم الاحترافية أمر غير واقعي.

وقالت فرومس /29 عاما/ لمجموعة "فونكه" الإعلامية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة :"لا أعلم ما إذا كنا سنتمكن من الوصول لهذا يوما ما".

لا تعتقد فرومس أنه من الحكمة لكرة القدم النسائية أن "تسعى لتحقيق كل ما حققه الرجال في كرة القدم".

وأضاف وصيفه بطولة أوروبا:" ولكننا نقدم الكثير من الأشياء التي غالبا ما يتم انتقاداها لعدم وجودها في كرة القدم للرجال: من حيث التقارب للجماهير والقدوة".

ومع ذلك، مازال يمكن تطوير الكثير من الأمور في كرة القدم النسائية.

وقالت لاعبة فولفسبورج، الذي هيمن فريقها على كرة القدم النسائية في ألمانيا مع بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت:" يجب أن تتوافر أفضل الظروف للاعبات: ملاعب تدريب جيدة، رعاية طبية جيدة".

وأضافت :"بالنسبة للدوري، يجب أن يكون مثيرا حتى لا يكون لديك ثلاثة فرق فقط تنافس على اللقب، وأن تكون كل الجولات مثيرة وألا يكون هناك مباريات معروف نتائجها مسبقا".