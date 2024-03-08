مهنة الأجداد تتحدى الزمن: الإسكندرية تحافظ على صناعة ماكينات الكنافة والقطايف يدويا

تُعدّ الكنافة والقطايف من الحلويات التي لها مكانة خاصة في ذاكرة المصريين، حيث تُشكل جزءًا لا يتجزأ من طقوس شهر رمضان المبارك، وفي شارع مسجد الست نعيمة بسوق المغاربة وسط الإسكندرية، تقع ورشة محمد فرج لصناعة ماكينات الكنافة والقطايف يدويًا.



ترصد "الشروق" مراحل تصنيع ماكينات الكنافة والقطايف اليدوي والنصف آلي وأشكالها وأحجامها المختلفة.



يقول محمد فرج، صاحب ورشة تصنيع ماكينات الكنافة والقطايف يدويًا، إنه ورث المهنة أبا عن جد ويورثها لأبنائه أيضًا، وكان في الماضي يتم تأجير الماكينات خلال شهر رمضان المبارك فقط، موضحا أن الخامات المستخدمة في صناعة الماكينات هي الصاج المجلفن والاستانلس ستيل، بينما تُصنع الصينية من النحاس الأحمر ومعدن الزهر.



وأضاف فرج أن ماكينة الكنافة تستغرق حوالي 4 أيام تصنيع، ويصل قطرها إلى 105 سم في النوع اليدوي، بينما قد تكون أكبر في النوع الآلي والنصف آلي، أما ماكينة القطايف تتكون من خامات الحديد والصاج المجلفن ومعدن الزهر وتستغرق من 3 إلى 4 أيام في التصنيع، مضيفا أن الماكينات آلي أثرت على صناعة اليدوي بسبب سرعة وإنتاج كميات كبيرة، على عكس اليدوي.



ويشير فرج إلى أن صناعة ماكينات الكنافة والقطايف مصرية 100% والفرن كان في الماضي يُبنى من الطوب وتوضع عليه الصينية النحاس، وعقب انتهاء شهر رمضان المبارك يتم هدم الطوب، لكن الآن استبدال البناء بالقدوس الحديد، ويتم إزالة الفرن بعد انتهاء الموسم للعام القادم، مؤكد على أنه يتم صيانة الماكينات وتصليح الأجزاء التالفة واستخدامها مرة أخرى.



وأضاف فرج، أنه بالرغم من التطور، إلا أن الإقبال على شراء الماكينات اليدوي لا يزال كبيرًا عن النصف آلي، كما أن هناك أحجامًا مختلفة وصغيرة يمكن استخدامها في المنزل، مضيفا أنه قام بتعليم أبنائه رغم حصولهم على مؤهلات عالية إلى أنهم تعلموا المهنة لاستكمال المسيرة فى صناعة ماكينات الكنافة والقطايف يدويًا.