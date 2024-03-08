وزير الخارجية الأوكراني يدعو الغرب إلى تزويد بلاده بالأسلحة بلا قيود

وجه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، نداءً عاجلاً اليوم الجمعة، إلى حلفاء البلاد في الغرب لتزويد بلاده بالأسلحة بجميع أنواعها بدون قيود.

وقال كوليبا في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا بعد اجتماع مع وزراء خارجية فرنسا وجمهوريات البلطيق: "نحن ممتنون للغاية لما فعلتموه لأوكرانيا. بيد أن استراتيجية تقطير المساعدات لأوكرانيا قطرة قطرة لم تعد تجدي نفعا".

وأضاف كوليبا: "المطلوب هو إمدادات بلا قيود وفي الوقت المناسب لجميع أنواع الأسلحة والذخيرة لضمان أن تهزم أوكرانيا روسيا، وأن لا تنتشر الحرب في أوروبا، علينا أن نقبل كواقع جديد أن عصر السلام في أوروبا قد انتهى".

وأشار كوليبا إلى التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الأسبوع الماضي، حيث لم يستبعد نشر قوات برية فرنسية في أوكرانيا. ورفض أعضاء آخرون في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تصريحات ماكرون.

وأيد وزراء خارجية إستونيا ولاتفيا وليتوانيا تصريحات كوليبا.

وقال وزير الخارجية الليتواني جابرييليوس لاندسبيرجيس مضيف الاجتماع: " ينبغي رسم خطوط حمراء لروسيا، وليس لنا، وذلك لمنع روسيا من الفوز ولفتح الطريق أمام انتصار أوكرانيا في نهاية المطاف، لا يمكننا استبعاد أي شكل من أشكال الدعم لأوكرانيا".

يشار إلى أن جمهوريات البلطيق تعد من بين أقوى داعمي أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير 2022.

من ناحية أخرى أفاد حاكم منطقة بيلجورود في جنوب روسيا، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الجمعة، بأن شخصين في قرية روزديستفينكا الواقعة على مسافة ثلاثة كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا لقيا حتفهما في هجوم جوي أوكراني بطائرة مسيرة.

ونشر على تطبيق تليجرام أن الحادث أسفر كذلك عن إصابة شخص آخر.

وقال جلادكوف إن منطقة بيلجورود تعرضت لهجمات متكررة بطائرات مسيرة اليوم الجمعة، مضيفا أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خمس منها.