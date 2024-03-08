مسئول بالخارجية التونسية: نسبة قبول التأشيرات لدخول فرنسا تتجاوز 75%

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مسئول بوزارة الخارجية التونسية، إن نسبة حصول التونسيين على تأشيرات لدخول فرنسا تتجاوز 75%.

وتحفظت تونس في 2023 على قيود فرضتها باريس في منح تأشيرات للتونسيين وصعوبة الحصول على مواعيد للتقدم بطلبات التأشيرة.

وقال مدير عام الشئون القنصلية بوزارة الخارجية في جلسة استماع في البرلمان، إن نسبة منح التأشيرة إلى فرنسا تتجاوز الـ 75%، مضيفا أن حالات الرفض غالبا ما تتعلق بعدم اكتمال الملفات المقدمة أو باحتوائها على وثائق مفتعلة.

وليس واضحا ما إذا كانت الإحصائية المعلنة تشمل تأشيرات لم الشمل العائلي التي أثارت انتقادات واسعة لدى منظمات حقوقية في تونس.

وتابع المسئول أن نسبة الرفض هي من أقل النسب مقارنة بدول الجوار من طالبي التأشيرة إلى البلد المذكور.

ومع ذلك انتقد نواب في البرلمان رفض منح تأشيرات لطلبة تونسيين رغم حصولهم على تسجيل أولي في الجامعات خارج البلاد ودفعهم للرسوم.

ويعيش أكثر من مليون و700 ألف تونسي خارج البلاد وفق بيانات صدرت في 2023، من بينهم أكثر من مليون في فرنسا.