 رئيس جامعة سوهاج يوجه تحيه إجلال وتقدير للمرأة في يومها العالمي - بوابة الشروق
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رئيس جامعة سوهاج يوجه تحيه إجلال وتقدير للمرأة في يومها العالمي

محمد عبد المجيد:
نشر في: الجمعة 8 مارس 2024 - 6:44 م | آخر تحديث: الجمعة 8 مارس 2024 - 6:44 م

وجه الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، تحيه إجلال وتقدير للمرأة في يومها العالمي، والذي يتم الاحتفال به سنويا في الثامن من مارس تقديرًا وتتويجًا لدورها في المجتمع، ومساهماتها في مختلف أوجه الحياة.

وقال النعماني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أن تولي مسئولية الوطن، جعل دعم وتمكين المرأة محورا أساسيا في خطة الدولة الشاملة للتنمية، مضيفًا ان المرأة المصرية أصبحت نموذجا يحتذى به في جميع المحافل الدولية في شتى المجالات، ونجحت في تقديم رسالتها الإنسانية.

وتوجه النعماني بتهنئة خاصة للمرأة من أبناء جامعة سوهاج ودورها الذي لا يقل أهمية عن دور الرجل في خدمة الجامعة، وتمكينها من مختلف المناصب الإدارية، تأكيدًا على أهمية دورها المؤثر والفعال وقدرتها على العمل في مختلف التخصصات، وكسر الحواجز للوصول إلى النجاح، لترسم لوحة خالدة مشرقة تجمع بين الارادة والتصميم.

 


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