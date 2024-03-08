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أعلن مجلس تخطيط استثمار أموال التقاعد الكندي موافقته على شراء 17.5% من أسهم شركة نت كو من شركة الاتصالات الإيطالية تيليكوم إيتاليا، مقابل نحو ملياري يورو كجزء من صفقة تقدر القيمة السوقية لشركة نت كو بنحو 18.8 مليار يورو (27.5 مليار دولار كندي).

وقال صندوق التقاعد الكندي، إنه وافق على الاشتراك مع مجموعة المستثمرين "أوبتكس بيد كو" التي تستحوذ على نت كو التي تدير شبكة كابلات الاتصالات في إيطاليا من تيليكوم إيتاليا.

وتقود شركة كولبرج كارفيز روبرتس أند كو، مجموعة المستثمرين والتي تضم أيضا شركة مملوكة بالكامل لجهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق التصنيع الإيطالي إف تو آي ووزارتي الاقتصاد والمالية الإيطاليتين.

من المتوقع إتمام الصفقة خلال الصيف المقبل بعد الوفاء بالشروط المقررة.