سكرتير عام مساعد بنى سويف يتفقد المساجد للاطمئنان على جاهزيتها استعدادا لشهر رمضان

أجرى اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، جولة ميدانية بعدد من المراكز والمدن، ضمن خطة المحافظة ومديرية الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك، رافقه خلالها مسئولو الأوقاف والوحدات المحلية والتنفيذيين.

وخلال جولته أمس، اطمأن السكرتير العام المساعد، على جاهزية المساجد فيما يتعلق بتوافر اشتراطات الأمن والسلامة من خلال المراجعة الفنية للشبكات والتوصيلات الكهربائية، وتنفيذ حملات غسيل ونظافة وتعقيم اللازمة لتوفير كل الأجواء المناسبة لأداء شعائر ومناسك الشهر الفضيل والتيسير على المواطنين في اغتنام ليالي وأيام رمضان.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ محمد هاني غنيم، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية، مع المتابعة المستمرة لحملات مديرية الأوقاف التي تنفذها في مجال نظافة المساجد وصيانتها وتهيئتها استعدادا لاستقبال الشهر الكريم على مستوى القرى والمدن بالمحافظة.

ونوه إلى متابعته لخطة الأوقاف لاستقبال الشهر الكريم بتجهيز الأئمة والدعاة لإمامة المصلين وإلقاء الدروس وتوزيعهم على مساجد المحافظة، والتنسيق مع المنطقة الأزهرية في توجيه القوافل الدعوية والتوعوية طوال أيام الشهر.