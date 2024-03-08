رد مصطفى حسني على انتقادات أغاني برامجه

علّق الداعية مصطفى حسني على الانتقادات التي توجه له من آن لآخر، بسبب استخدام أغاني في تترات برامجه الدينية، موضحاً أن الأمر حول المعازف في الدين فيه خلاف بين العلماء.

أضاف حسني خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، أنه يجب احترام العلماء الذين يقولون إن المعازف حرام، لكن أيضاً من يقول بحرمانتيها عليه أن يحترم العلماء والأئمة الذين يحلون استخدام المعازف ما دامت الكلمات غير خادشة للحياء ولا هدامة للقيم.

تابع: "الفن من ضمن الأدوات اللي بتعيش في وجدان الناس.. الفن الهادف البناء اللي بيبني الأوطان والنفوس والأسر.. فاجتهدنا أوي إن إحنا مع كل برنامج نثبّت فكرته بأغنية التتر.. الأغاني بتعيش .. والواقع بيقول كده.. وبالتالي حتى فكرة البرنامج شرحها بيكون من خلال التتر، فلجأنا للمتخصصين والفنانين اللي كانوا كرام جدا في المعاملة معانا.. وفي غاية الرقي.. وطلعوا أحسن ما عندهم".

وبسؤاله عن تتر برنامجه الرمضاني لموسم 2024، أشار مصطفى حسني إلى أنها أغنية لعبد الرحمن رشدي، وقال: "أنا بحب صديقي عبد الرحمن رشدي، هو معروف في أوساط كتيرة، وراجل موهوب جدا جدا وصوته جميل".