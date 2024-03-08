رومانيا تحذر: روسيا تسعى لإثارة الخلافات بين الزعماء الديمقراطيين

ذكرت وزيرة الخارجية الرومانية، لومينيتا أودوبيسكو أن روسيا تكثف هجمات التضليل ضد دول ديمقراطية، في مسعى لتحريض الحلفاء بعضهم على بعض، وإثارة خلافات قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي والانتخابات الأمريكية.



وأضافت الوزيرة ، في مقابلة في بوخارست أمس الخميس، أن "الرواية الروسية تنتشر ويتعين علينا أن نحاربها، بأسلوب منسق وذكي"، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.



وتابعت "تحاول روسيا تحدي المؤسسات الديمقراطية ، في دولنا، واختبار الحدود وتحريضنا ضد بعضنا البعض بشكل مباشر وعبر وكلاء".



جدير بالذكر أنه خلال عام، من المقرر فيه أن يصوت العالم لصالح قيادة جديدة، فإن لدى موسكو حافز للاعتماد على استراتيجيات التدخل في الانتخابات،والتأثير بشكل مباشر أو غير مباشر، على قرارات المواطنين، من خلال أنباء مزيفة ومعلومات مضللة.



وستختبر أيضا الشراكة، المستمرة منذ عقود بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث أن احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يثير قلق الكثير من الزعماء الأوروبيين.