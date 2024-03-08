 رومانيا تحذر: روسيا تسعى لإثارة الخلافات بين الزعماء الديمقراطيين - بوابة الشروق
الجمعة 8 مارس 2024 2:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

رومانيا تحذر: روسيا تسعى لإثارة الخلافات بين الزعماء الديمقراطيين

موسكو (د ب أ)
نشر في: الجمعة 8 مارس 2024 - 1:18 م | آخر تحديث: الجمعة 8 مارس 2024 - 1:18 م
ذكرت وزيرة الخارجية الرومانية، لومينيتا أودوبيسكو أن روسيا تكثف هجمات التضليل ضد دول ديمقراطية، في مسعى لتحريض الحلفاء بعضهم على بعض، وإثارة خلافات قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي والانتخابات الأمريكية.

وأضافت الوزيرة ، في مقابلة في بوخارست أمس الخميس، أن "الرواية الروسية تنتشر ويتعين علينا أن نحاربها، بأسلوب منسق وذكي"، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وتابعت "تحاول روسيا تحدي المؤسسات الديمقراطية ، في دولنا، واختبار الحدود وتحريضنا ضد بعضنا البعض بشكل مباشر وعبر وكلاء".

جدير بالذكر أنه خلال عام، من المقرر فيه أن يصوت العالم لصالح قيادة جديدة، فإن لدى موسكو حافز للاعتماد على استراتيجيات التدخل في الانتخابات،والتأثير بشكل مباشر أو غير مباشر، على قرارات المواطنين، من خلال أنباء مزيفة ومعلومات مضللة.

وستختبر أيضا الشراكة، المستمرة منذ عقود بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث أن احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يثير قلق الكثير من الزعماء الأوروبيين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك