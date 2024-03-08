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الصين تطلق صندوقا برأسمال 27 مليار دولار للاستثمار في صناعة الرقائق الإلكترونية

بكين - د ب أ
نشر في: الجمعة 8 مارس 2024 - 7:40 م | آخر تحديث: الجمعة 8 مارس 2024 - 7:40 م
أطلقت الحكومة الصينية عملية لجمع 27 مليار دولار بهدف تسريع وتيرة تطوير أحدث تقنيات الرقائق الإلكترونية للتغلب على القيود الغربية المفروضة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة وبخاصة الرقائق إلى الصين.

وقالت مصادر مطلعة، إن شركة صندوق الاستثمار الوطني لصناعة الدوائر المتكاملة في الصين جمعت الأموال من الحكومات المحلية والشركات الحكومية لصالح صندوق ثالث يتجاوز رأسماله رأسمال الصندوق الثاني التابع لصندوق الاستثمار الوطني، والذي كان 200 مليار يوان صيني.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أن شركة صندوق الاستثمار الوطني لصناعة الدوائر المتكاملة المعروفة باسم "الصندوق الكبير" وسع دائرة نشاطه في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لتشديد القيود المفروضة على تصدير الرقائق المتطورة إلى الصين بهدف عرقلة تقدمها خاصة في مجال الرقائ وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأضافت بلومبرج أن جمع هذه الأموال الضخمة لصندوق الاستثمار الثالث في مجال الرقائق الإلتكرونية يشير إلى تكثيف التحركات الصينية من أجل تحقيق تقدم كبير في مجال أشباه الموصلات بما يقلل من اعتمادها على استيراد مثل هذه التقنيات من الخارج.

ومن المتوقع أن تأتي أغلب تمويلات الصندوق الجديد  من الحكومات المحلية وأذرعها الاستثمارية  والمؤسسات المملوكة للدولة في الصين، في حين ستساهم الحكومة المركزية في بكين بنسبة بسيطة للغاية.

ونقلت بلومبرج عن مصدر لم تسمه القول إن هدف بكين الآن هو جمع رؤوس الأموال المطلوبة للمشروعات الكبرى من مختلف أنحاء الصين وفقا لمبدأ "كل الأمة" الذي يرفعه الرئيس الصيني شي جين بينج.

في الوقت نفسه كثفت الصين جهودها لتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية  في الوقت الذي تحث فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون ومنهم هولندا وألمانيا وكوريا الجنوبية  واليابان على تشديد القيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى بكين.

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