كهربا: توجنا بكأس مصر «علشان نوايانا سالكة»

أبدى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه مساء اليوم الجمعة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.

وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأول بارك، بنهائي كأس مصر.

وقال كهربا في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "حققنا بطولة غالية وأشكر الجماهير واللاعبين وأحمد الله على البطولة ومزيد من البطولات مع الأهلي".

وأضاف: "لا أعد بطولاتي مع الأهلي لأنه دائمًا يتوج بالبطولات، سأقضي عمري كله في الأهلي وأحقق البطولات عندما أنهي مسيرتي أبدأ عد البطولات".

وأكمل: "أفصل دائمًا أي أمور شخصية عن الملعب مهما كان الضغوطات لأنني اكتسبت الخبرات، وأنسى كل شيء في حياتي ولكن لا توجد أي ضغوطات، حتى لو هناك ضغوطات لا تفرق معي".

وأوضح: "هناك إعلاميين في مصر يبنون البرامج على اسم محمود كهربا، أريد توجيه رسالة لهم هل يكون ضميرك مرتاح؟، بالإضافة إلى الضيوف الذين يتحدثون عن غير الصحيح".

وأتم: "هناك مدير فني وإذا خرجت عن التشكيل أطيع الأوامر وأساعد الجميع، وإذا دخلت التشكيل تجد الجميع يساعدني وفي النهاية توجنا باللقب لأن نوايانا (سالكة)".