اليورو يتجه نحو تسجيل أفضل أسبوع منذ بداية العام الحالي

تتجه العملة الأوروبية الموحدة نحو تسجيل أفضل أسبوع لها أمام العملات الرئيسية الأخرى منذ بداية العام الحالي، في ظل المؤشرات على ضعف الاقتصاد الأمريكي مما يغذي التوقعات باتجاه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي نحو بدء خفض أسعار الفائدة في وقت واحد تقريبا.



وأشارت بيانات سوق العمل الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة إلى ارتفاع معدل البطالة خلال الشهر الماضي رغم ارتفاع عدد الوظائف الجديدة التي وفرها الاقتصاد وهو ما يعزز الآمال في بدء خفض الفائدة.



أدى هذا إلى ارتفاع سعر اليورو أمام الدولار بأكثر من 1% خلال الأسبوع الحالي ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 12 يناير الماضي.



في الوقت نفسه، فإن تصريحات كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي وجيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي أمس عززت توقعات السوق بأن خفض الفائدة الأوروبية والأمريكية سيبدأ في وقت متقارب.



وقالت لاجارد إنها تتوقع بدء خفض الفائدة الأوروبية بحلول يونيو المقبل، في حين قال باول إن قرار خفض الفائدة غير مستبعد في الوقت الحالي.



وبعد ارتفاعه بنسبة 3ر0% عقب نشر بيانات الوظائف الأمريكية استقر تداول اليورو عند مستوى 0947ر1 دولار بحلول الساعة الرابعة و40 دقيقة بتوقيت لندن.



وبحسب إيريك نيلسون محلل الاقتصاد الكلي في ويلز فارجو بنك، فإن العملة الأوروبية ستكافح لتجاوز مستوى 10ر1 دولار على المدى القريب، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية في الأسبوع المقبل.