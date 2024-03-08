وزيرة الخارجية الألمانية والعديد من نظرائها ينشرون مقاطع فيديو للترويج لحقوق المرأة

روجت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بالتعاون مع عدد كبير من نظرائها الوزراء، لحقوق النساء عبر نشر مقطع فيديو على منصة إكس اليوم الجمعة وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وإلى جانب مقطع الفيديو الذي نشرته الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر الألماني، نشرت نظيراتها من جنوب أفريقيا وبلجيكا وأستراليا وفنلندا ومنغوليا، كما نشر نظراؤها من فرنسا وإسبانيا وألبانيا، مقاطع فيديو مماثلة أوضحوا فيها كيف ولماذا يدافعون عن حقوق النساء.

وقالت بيربوك في مقطع الفيديو الناطق بالإنجليزية، إن حقوق النساء هي مقياس لحالة المجتمعات في جميع أنحاء العالم، وأضافت: "كلما كان تمثيل النساء أكبر، وكان لديهن نفس الفرص في المشاركة والموارد، كان البلد أقوى - اجتماعيا واقتصاديا."

وتابعت بيربوك أن القوة الاقتصادية الأكبر والأفكار المبتكرة والرخاء هي فقط بعض الأسباب التي توضح السبب في الفائدة التي تعود بها السياسة الخارجية النسوية على الجميع.

وانتهى مقطع الفيديو بسؤال بيربوك: "لماذا تناضلون من أجل حقوق النساء؟"، وشاركت بيربوك فيديوهات نظيراتها ونظرائها من وزراء الخارجية على حسابها على منصة إكس.